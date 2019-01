SEBUAH apartemen di Manhattan, New York, Amerika Serikat (AS) baru saja dijual seharga USD238 juta (atau sekitar Rp3,3 triliun), hunian termahal yang pernah dijual di AS.

Apartemen yang berada di gedung 220 Central Park South ini memiliki empat lantai dan dan menghadap ke taman New York yang terkenal.

Pembeli apartemen tersebut adalah miliader Ken Griffin, pendiri perusahaan Citadel.

Griffin, 50 tahun, pada Senin, 21 Januari juga menjadi berita karena membeli sebuah rumah dekat Istana Buckingham di London seharga USD124 juta (atau sekitar Rp1,7 triliun).

Ia memegang rekor pembelian apartemen termahal di Miami yaitu seharga USD60 juta (atau sekitar Rp849 miliar) pada 2015.

Sementara di Chicago, ia mengeluarkan uang senilai USD59 juta (atau sekitar Rp835 miliar) pada tahun lalu.

Pendiri dan CEO Citadel, Kenneth Griffin. (Foto: Reuters)

Sang miliarder juga masih memiliki tiga rumah mewah lainnya di Chicago, enam di Palm Beach Florida, dan dua rumah di Hawaii.

Sebelum ia membeli apartemen di Central Park itu, rumah termahal di AS berada di East Hampton yang terjual dengan harga USD137 juta (atau sekitar Rp1,9 triliun).

Apartemen-apartemen di gedung 220 Central Park South relatif cepat terjual, meski ada penurunan angka penjualan properti di New York.

Tong Tong Zhao, pendiri perusahaan manajemen hotel yang berbasis di Shanghai, membeli apartemen dua kamar tidur di lantai 27 gedung itu dengan harga USD13,5 juta (atau sekitar Rp191 miliar).

Musisi Sting dan istrinya Trudie Styler dikabarkan membeli apartemen di gedung itu.

Gedung berlantai 66 itu dirancang oleh arsitek AS Robert A M Stern, dan terletak di kawasan yang sering disebut Jalan Miliarder.

