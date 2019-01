JAKARTA – Pada tanggal 30 Januari terdapat sejumlah peristiwa penting yang tercatat dalam sejarah dunia. Salah satunya adalah lahirnya pahlawan nasional I Gusti Ngurah Rai. Namanya kemudian diabadikan menjadi identitas bandar udara di Bali serta sebuah kapal perang milik Indonesia.

Berikut ini Okezone rangkum sederet peristiwa penting dan bersejarah yang terjadi pada 30 Januari, seperti dikutip dari Wikipedia.org, Rabu (30/1/2019).

1902 – Aliansi Inggris-Jepang pertama kali ditandatangani di London

Inggris Raya dan Kekaisaran Jepang telah mempertimbangkan persekutuan semenjak 1895. Inggris mendukung upaya modernisasi Jepang dan keduanya bekerja sama dalam upaya pemadaman Pemberontakan Boxer.

Akhirnya faktor utama yang menjadi pendorong disepakati. Persekutuan ini adalah kepentingan bersama dalam melawan perluasan wilayah Rusia di Asia.

Hal tersebut tampak jelas pada awal 1890, ketika Diplomat Inggris Raya Cecil Spring Rice mengatakan satu-satunya cara menahan kekuatan Rusia di Asia adalah bekerja sama dengan Jepang.

Maka itu, aliansi Inggris-Jepang yang juga sebuah persekutuan ini disepakati di Klub Lansdowne, Kota London, pada 30 Januari 1902, oleh Sekretaris Luar Negeri Inggris Raya Lord Lansdowne dan Menteri Jepang di London Hayashi Tadasu.

Pencapaian diplomatik ini mengakhiri kebijakan Splendid Isolation Britania. Aliansi ini diperbarui dua kali pada 1905 dan 1911, tetapi dihentikan pada 1921. Aliansi tersebut secara resmi dibubarkan pada 1923.

1917 – Lahirnya I Gusti Ngurah Rai

Brigadir Jenderal TNI (Anumerta) I Gusti Ngurah Rai lahir di Desa Carangsari, Petang, Kabupaten Badung, Bali, Hindia Belanda, pada 30 Januari 1917. Ia merupakan seorang pahlawan nasional Indonesia dari Kabupaten Badung.

Ngurah Rai memiliki pasukan bernama Ciung Wanara yang melakukan pertempuran terakhir dengan nama Puputan Margarana. Di tempat puputan tersebut lalu didirikan Taman Pujaan Bangsa Margarana.

Bersama 1.372 anggotanya pejuang Markas Besar Oemoem (BMO) Dewan Perjoeangan Republik Indonesia Sunda Kecil (DPRI SK) dibuatkan nisan di Kompleks Monumen de Kleine Sunda Eilanden, Candi Marga, Tabanan.

Ngurah Rai meninggal di Marga, Tabanan, Bali, pada 20 November 1946, dalam usia 29 tahun. Pemerintah Indonesia menganugerahkan Bintang Mahaputra dan kenaikan pangkat menjadi Brigjen TNI (Anumerta).

Namanya kemudian diabadikan dalam nama bandar udara di Bali yakni Bandara Internasional Ngurah Rai dan nama kapal perang KRI I Gusti Ngurah Rai.

1930 – Politbiro Partai Komunis Uni Soviet memerintahkan pemusnahan kulak

Pada akhir 1920, perkembangan industri Uni Soviet masih tertinggal di belakang negara-negara Barat dan pemerintahan Stalin takut diserang Jepang, Prancis, atau Inggris Raya. Muncul kekhawatiran bahwa terdapat kelompok masyarakat yang memperoleh keuntungan dari kebijakan tersebut dan menjadi lebih kaya daripada warga yang lain; contohnya adalah kelompok 'kulak' dan Nepmen.

Persediaan gandum juga menipis. Produksi gandum pada 1927 tercatat hanya 70 persen dari jumlah produksi tahun sebelumnya. Pada masa ini, Stalin berbalik menentang kebijakan ekonomi baru dan bahkan berubah menjadi lebih "kiri" daripada Trotsky atau Zinoviev.

Pada awal 1928, Stalin mendatangi Novosibirsk. Di situ ia mengklaim para kulak menimbun gandum mereka. Ia memerintahkan agar para kulak ditangkap dan gandum mereka disita. Stalin kemudian mengirim sebagian besar gandum di kawasan tersebut ke Moskow pada Februari.

Atas perintahnya, regu pengadaan gandum dikerahkan ke Siberia Barat dan Pegunungan Ural, sehingga memicu bentrok antara mereka dengan para petani. Stalin mengumumkan bahwa kelompok kulak dan petani menengah harus dipaksa menyerahkan hasil panen mereka. Bukharin dan beberapa anggota Komite Pusat lainnya marah karena tidak diajak bicara perihal dengan tindakan ini yang mereka anggap sebagai tindakan gegabah.

Pada Januari 1930, Politbiro menyetujui pemusnahan keberadaan kulak sebagai suatu kelompok. Mereka dikumpulkan dan diasingkan ke kamp-kamp konsentrasi atau ke tempat lain di wilayah Uni Soviet. Banyak di antara mereka yang tewas selama perjalanan. Pada Juli 1930, lebih dari 320.000 rumah tangga terkena dampak kebijakan de-kulakisasi.

1933 – Adolf Hitler diambil sumpah sebagai Kanselir Jerman

Adolf Hitler lahir di Braunau am Inn, Austria-Hongaria, pada 20 April 1889. Ia merupakan seorang politikus Jerman dan ketua Partai Nazi (partai pekerja Jerman Sosialis Nasional). Hitler menjabat sebagai Kanselir Jerman pada 1933 sampai 1945 dan diktator Jerman Nazi (bergelar Führer und Reichskanzler) mulai 1934 hingga 1945.

Hindenburg dengan setengah hati setuju menunjuk Hitler sebagai kanselir setelah dua pemilihan umum parlemen pada Juli dan November 1932 tidak menghasilkan pembentukan pemerintahan mayoritas. Hitler memimpin pemerintahan koalisi berusia pendek yang dibentuk oleh NSDAP dan Partai Hugenberg yaitu Partai Rakyat Nasional Jerman (DNVP).

Pada 30 Januari 1933, kabinet baru disumpah dalam upacara singkat di Kantor Hindenburg. NSDAP memperoleh tiga jabatan penting, Hitler menjadi kanselir, Wilhelm Frick menteri dalam negeri, dan Hermann Göring menteri dalam negeri untuk Prusia. Hitler sebelumnya menuntut jabatan menteri sebagai upaya mengendalikan polisi di sebagian besar wilayah Jerman.

1964 – Program Ranger 6 diluncurkan

Program Ranger adalah serangkaian misi luar angkasa berawak oleh Amerika Serikat pada 1960 yang mempunyai tujuan mendapatkan gambar close-up pertama dari permukaan bulan. Pesawat ruang angkasa Ranger yang dirancang untuk mengambil gambar dari permukaan bulan kembali dengan gambar-gambar sampai mereka hancur akibat benturan (impact).

Salah satu tujuan Program Ranger adalah meringkas lokasi pendaratan potensial untuk misi bulan berawak. Pada titik ini tidak jelas persis seperti apa permukaan bulan dan kekhawatiran yang meluas tentang adanya pasir isap tanpa dasar yang akan menelan pesawat ruang angkasa dan astronot.

Ranger 6 dan kendaraan peluncurannya (Atlas 199D dan Agena 6008) tiba di Cape Canaveral pada pertengahan Desember dan mulai melakukan uji coba pendahuluan.

Pengangkatan terjadi pada 30 Januari 1964. Atlas itu terangkat dengan lancar ke langit yang mendung dan menghilang dari pandangan. Semua berjalan dengan baik selama fase peningkatan dan kinerja kendaraan peluncuran sangat baik, membuktikan upaya keras untuk meningkatkan keandalan booster.

1969 – Penampilan terakhir band The Beatles

The Beatle adalah kelompok pemusik Inggris beraliran rock. Band ini dibentuk di kota Liverpool pada 1960. The Beatles dianggap sebagai pemusik tersukses secara komersial dan paling banyak mendapat pujian dalam musik populer.

Sejak 1962, kelompok ini beranggotakan John Lennon (gitar ritem, vokal), Paul McCartney (gitar bas, vokal), George Harrison (gitar utama, vokal), Ringo Starr (drum, vokal). Bermula dari aliran skiffle dan rock and roll 1950-an, The Beatles akhirnya memainkan musik dalam berbagai genre, mulai folk rock sampai rock psikedelik. Mereka juga memasukkan unsur musik klasik dan elemen lain dengan cara inovatif. The Beatles dipandang sebagai perwujudan ide-ide progresif, berpengaruh terhadap revolusi sosial budaya dekade 60-an.

Sepanjang beberapa tahun kemudian, mereka terus melakukan tur internasional sampai 1966. Hingga sebelum menyatakan bubar, The Beatles untuk terakhir kalinya tampil di hadapan publik pada 30 Januari 1969. Konser pamungkas The Beatles ini dilaksanakan di atap gedung Apple Records di Kota London, Inggris. Namun sayangnya, konser perpisahan The Beatles itu dibubarkan polisi ketika mereka sedang tampil.

