ABUJA – Wakil Presiden Nigeria mengatakan dirinya dalam keadaan sehat setelah selamat dari kecelakaan helikopter yang membawanya ke tempat kampanye pemilihan umum. Melalui Twitter, Yemi Osinbajo menyampaikan ucapan terima kasih kepada awak pesawat atas cara mereka menangani situasi saat insiden itu terjadi di pusat Kota Kabba.

Osinbajo dan Presiden Muhammadu Buhari telah mencalonkan diri dan berusaha agar dipilih kembali dalam pemilihan umum 16 Februari mendatang. Setelah kecelakaan itu, Osinbajo yang berusia 61 tahun melanjutkan safari kampanyenya untuk partai berkuasa All Progressives Congress (APC).

Saingan Buhari dan Osinbajo dalam pemilu mendatang, Atiku Abubakar menyatakan lega mendengar wakil presiden tidak terluka dalam kecelakaan tersebut.

Sebelumnya, salah seorang staf Osinbajo mem-posting video yang menunjukkan orang-orang bergegas untuk membantu di lokasi kecelakaan di Negara Bagian Kogi. Helikopter tersebut membawa 12 orang saat jatuh pada Minggu, 3 Februari. Demikian diwartakan BBC, Senin (4/2/2019).

Penyebab terjadinya kecelakaan sampai saat ini masih diselidiki, namun, menurut Caverton Helicopter, perusahaan pemilik helikopter yang jatuh tersebut, insiden itu disebabkan oleh cuaca buruk. Perusahaan itu juga mengatakan tidak korban jiwa mau pun luka-luka dalam kecelakaan itu.

Please let's join hands in giving praises to our Lord God Almighty as this is testimony of the powerful grace of God... Nigeria shall surely rise again. We give all the glory to God almighty for his mercies endureth forever. @DrJoeAbah @toluogunlesi @ogundamisi @akandeoj @Omojuwa pic.twitter.com/Z7IISQF1to— 'Lanre OSIBONA (@LanreOsibona) February 2, 2019