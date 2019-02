View this post on Instagram

Kejadian ini terjadi 3 hari lalu. Senin, 28 Januaaro 2 siang saat saya melintas di lampu merah Buaran, Klender. Di bawah jembatan fly over saat hujan deras terlihat seoarang bapak @gojekindonesia yang sepertinya sangat lelah sampai TERTIDUR BERDIRI di saat hujan deras. Tapi hebatnya, si bapak Gojek ini sangat AMANAH, pesanan barang orang tetap di bahunya. Mungkin, takut hilang barang orang yang harus disampaikan. Srmoga Bapak ini diberi KEBERKAHAN HIDUP dan DILINDUNGI ALLAH. Amanah. — Cc: @emmadamayanti