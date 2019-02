View this post on Instagram

Seberapa nyamankah perjalanan di kereta MRT Jakarta? Saat uji coba, tim @transportforjakarta mencoba untuk meletakkan koin Rp 500 rupiah saat kereta melaju kencang di jalur layang. Hasilnya, koin ini tidak jatuh. Jadi kebayang kan senyaman apa perjalanan di kereta MRT Jakarta? . video @transportforjakarta #jktinfo #Ratangga #MRTJakarta #UbahJakarta