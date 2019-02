JAKARTA – Emil Dardak akan dilantik oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Wakil Gubernur Jawa Timur mendampingi Khofifah Indar Parawansa di Istana Merdeka, Jakarta Pusat Pulul 15.00 WIB, Rabu (13/2/2019).

Berbeda dengan Khofifah yang sudah lama melebarkan sayap di dunia politik, Emil terbilang politikus baru dan muda. Pada awal kemunculannya, Emil lebih dikenal sebagai seorang penyanyi. Namun, pada 27 Juli 2015, ia memutuskan untuk terjun ke dunia politik dengan mendaftarkan diri ke KPUD Kabupaten Trenggalek, sebagai calon Bupati Trenggalek bersama wakilnya, Mochamad Nur Arifin.

Saat itu, Emil-Arifin diusung oleh koalisi tujuh partai, yakni Partai Demokrat, PAN, Partai Golkar, Partai Gerindra, PDIP, Partai Hanura, dan PPP. Mereka pun dianggap sebagai pasangan termuda pada pelaksanaan Pilkada 2015.

Pada pilkada tersebut, Emil-Arifin memperoleh 292.248 suara atau sekitar 76,28 persen lebih banyak dari lawannya, Kholiq-Priyo. Alhasil, mereka resmi menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek sejak 17 Februari 2016.

Emil Lahir di Jakarta, 20 Mei 1984 dari keluarga yang bisa dibilang terpandang. Sang ayah bernama Hermanto Dardak, seorang Wakil Menteri Pekerjaan Umum periode 2010/2014. Kemudian sang ibu, Sri Widayati adalah keturunan Letjen Anumerta Wiloejo Poespojudo, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional pertama di era Ir. Soekarno.

Melansir dari Wikipedia, cucu H. Mochamad Dardak, salah satu kiai Nahdlatul Ulama ini menjadi peraih gelar Doktor Ekonomi Pembangunan termuda di Jepang dari Ritsumeikan Asia Pacific University pada usia 22 tahun. Saat 17 tahun, Emil memperoleh gelar diploma dari Melbourne Institue of Business and Technology. Kemudian meneruskan pendidikan S1 di Universitas New South Wales, Australia.

Khofifah dan Emil Dardak.

Suami aktris Arumi Bachsin ini pun sempat meniti karier sebagai World Bank Officer di Jakarta dan Media Analysis Consultant di Ogilvy pada 2001 hingga 2003. Puncak kariernya pun dicapai saat didaulat menjadi Chief Business Developement and Communication-Executive Vice President di PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero).

Setelah selesai menjalankan tugasnya sebagai Bupati Trenggalek, Emil pun dipasangkan dengan Khofifah, mantan Menteri Sosial Kabinet Kerja untuk maju ke Pemilu Gubernur Jawa Timur 2018. Mereka didukung oleh Partai Demokrat, Partai Golkar, PPP, Partai NasDem, PAN, dan Partai Hanura. Mereka pun terpilih sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur dan siap dilantik sore hari ini.

(qlh)