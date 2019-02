View this post on Instagram

. Ijinkan saya memperkenalkan beliau, beliau adalah Mbah Mul (90 Tahun) penjual sayur keliling di Pasar Mangu Boyolali ☺ . Beliau hidup hanya berdua dengan istrinya, Mbah Ngadiyem (85 tahun), setiap hari beliau menjajakan sayuran yang jumlahnya tidak begitu banyak (daun ketela, jagung, dsb.) dengan cara berkeliling di sekitar Pasar Mangu Boyolali, sambil menuntun sepeda tua yang selalu setia menemaninya, beliau hanya mampu untuk menuntun sepedanya, karna mungkin beliau sudah tidak mampu lagi untuk sekedar mengayuh sepedanya berkeliling Pasar Mangu. . Ketika saya bertanya kepada beliau pada saat di rumahnya, ternyata beliau juga sudah mengalami penurunan pendengaran, sehingga harus sedikit bersuara keras saat mengajak beliau untuk berbicara. . Saya bertanya kepada beliau, dimana anak-anaknya, sambil menjawab dengan menahan tangis, beliau berkata bahwa kedua anaknya sudah meninggal setengah tahun yang lalu, saya pun tak kuasa menahan tangis ketika mendengar cerita beliau dan mengetahui keadaan beliau hanya hidup berdua sebatang kara, tanpa ada yang membantu untuk sekedar mencari nafkah. raga yang sudah tua harusnya beliau gunakan untuk beristirahat di rumah, namun agar bisa tetap sekedar makan sehari-hari beliau tetap gunakan untuk bekerja, walaupun memang hasilnya tidak seberapa, tetapi beliau tetap berjuang terus, demi sang istri Mbah Ngadiyem yang dengan setia menunggunya dirumah. . Semoga sedikit cerita yang saya sampaikan ini dapat menginspirasi untuk kita semua agar selalu semangat dan tidak berpangku tangan. . Bagi teman teman yang bertemu dengan beliau boleh sekali di beli sayurannya, dilarisi agar beliau tidak perlu pulang larut malam, dan bisa segera beristirahat dirumah. . 🔰 BERSEDEKAH BUKAN TENTANG SEBERAPA BESAR DAN SEBERAPA BERHARGANYA HAL YANG KAU BERI, NAMUN SEBERAPA TULUS DAN IKHLASNYA APA YANG INGIN KAU BERI.🔰 . 🏠 MBAH MUL (90 TAHUN) 🔰 BERKELILING BERJUALAN SAYUR DI PASAR MANGU BOYOLALI ⏰ 11.00 - HABIS