JAKARTA – Berbagai peristiwa penting dan bersejarah terjadi pada 16 Februari. Salah satunya seperti pembongkaran makan Firaun Tutankhamun oleh seorang Arkeolog, Howard Caster pada Februari 1923. Selain itu, 16 Februari juga merupakan hari kelahiran Valentino Rossi, pembalap tersukses sepanjang masa.

Berikut ini Okezone merangkum berbagai peristiwa yang terjadi pada 16 Februari, sebagaimana dilansir dariWikipedia.org, Sabtu (16/2/2019) :

1. Dibongkarnya Makam Firaun Tutankhamun – 1923

16 Februari 1923 menjadi peristiwa besar dalam dunia arkeologi. Pasalnya seorang arkeolog berkebangsaan Inggris, Howard Carter, berhasil menemukan makam Tutankhamun. Ia berhasil memasuki kamar penguasa Mesir tersebut yang masih dalam keadaan tersegel. Hal tersebut menjadi momen puncak atas pencarian makam Firaun Tut, yang dilakukan Carter sejak tiba di Negeri Piramida 32 tahun lamanya.

Carter dipekerjakan Lord Carnarvon untuk mengawasi penggalian baru pada 1907. Ia diperkenalkan oleh Gosten Maspero, yang ingin agar Carter menerapkan metode arkeologi dan sistem pencatatan modern dalam penggalian-penggalian yang dibiayai Lord Carnavon.

Sejak 1914, Lord Carnavo telah membiayai penggalian Carter di Lembah Para Raja. Hal tersebut sempat terhenti oleh Perang Dunia I sampai 1917. Setelah lima tahun berlalu tanpa kesuksesan, pada awal 1922 Lord Carnavorn ingin menghentikan pencarian. Untungnya Carter dapat meyakinkannya untuk melanjutkan penggalian satu tahun lagi. Keputusan itu terbukti tepat karena pada November 1922, sebuah terobosan dalam pencarian ditemukan.

Tim Carter menemukan tangga tersembunyi di dalam reruntuhan di dekat pintu masuk makam lain yang mengarah ke sebuah pintu bernama Tutankhamun. Saat ditemukan, makam tersebut masih utuh dengan harta karun yang tidak tersentuh 3000 tahun lamanya.

2. Diciptakannya Bulletin Board System (BBS) – 1978

Sistem Papan Buletin atau Bulletin Board System(BBS) pertama kali diciptakan dan dapat digunakan sejak 16 Februari 1978 di Chicago, Illinois. BBS merupakan sistem elektronik yang standar, rendah biaya, dan akar rumput untuk menyiarakan atau merespon informasi mengenai suatu tema yang spesifik.

Informasi yang ditampilkan dalam program sistem ini menggunakan teks ASCII atau seni ANSI. Meskipun ada beberapa eksperimen program sistem papan buletin menggunakan format tampilan dengan resolusi yang lebih tinggi seperi protokol pencitraan jarak jauh atau remote imaging protocol.

Awalnya, pengunaan sistem papan bulletin ini ganya dapat mengakses program melalui saluran telepon yang terhubung dengan modem. Namun, awal 1990 beberapa pengguna sistem ini dapat mengaksesnya melalui Telnet, paket jaringan berganti, atau koneksi radio paket.

3. Lahirnya Valentino Rossi – 1979

16 Februari 1979 menjadi hari kelahiran pembalap tersukses sepanjang masa, Valentino Rossi. Rossi memang dilahirkan untuk menjadi pembalap, ia tumbuh dilingkungan yang sanagt mendukung kariernya tersebut. ayahnya, Graziano Rossi juga merupakan seorang pembalap besar di masa ’70-an.

Rossi memiliki karier yang gemilang, ia berhasil meraih titel juara di empat kelas yang berbeda di kejuaran pembalap Grandprix Motor Dunia. Selain itu ia juga berhasil menyandang tujuh gelar juara dunia di kelas puncak 500cc/MotoGP dan dua gelar di kelas 250cc dan 125cc.

Ia juga tercatat sebagai pembalap yang pertama dalan klasmen terbanyak memenangkan dalam sejarah 500cc/MotoGP dengan 86 kemenangan. Serta kedua di sepanjang masa memenangkan klasmen keseluruhan dengan 112 menang balapan. Bersama Jmmie Johnson (NASCAR), Michael Schumacher (F1) dan Sebastien Loeb (WRC), Rossi sering disebut sebagai salah satu legenda olahraga otomotif di awal abad 21.

4. Peresmian Provinsi Gorontalo – 2001

16 Februari 2001 silam, Provinsi Gorontalo diresmikan menjadi Provinsi ke-32 di Indonesia. Provinsi ini lahir di Indonesia pada 5 Desember 2000 yang kemudian dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000.

Provinsi dengan Ibukota Kota Gorontalo atau yang terkenal dengan julukan “Kota Serambi Madinah” ini dihuni oleh ragam Etnis yang berbentuk Pohala’a atau keluarga. Di antaranya adalah Pohala’a Gorontalo (Etnis Hulontalo), Pohala’a Suwawa (Etnis Suwawa/Tuwawa), Pohala’a Bolango (Etnis Bulango/Bolango), dan Pohala’a Atinggola (Etnis Atinggola).

5. Protokol Kyoto – 2005

Protokol Kyoto merupakan sebuah amandemen terhadap Konvensi Rangka Kerja PBB terntang Perubahan Iklim UNFCCC, sebuah persetujuan internasional tenatang pemanasan global.

Nama resmi persetujuan ini adalah Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change. Hal itu dinegosiasikan di Kyoto pada Desember 1997, dibuka untuk penandatanganan pada 16 Maret 1998 dan ditutup 15 Maret 1999. Persetujuan inni mulai berlaku pada 16 Februari 2005 setelah ratifikasi resmi yang dilakukan Rusia pada 18 November 2004.

Negara-negara yang meratifikasi protokol ini berkomitmen untuk mengurangi emisi atau pengeluaran karbon dioksida dan lima gas rumah kaca lainnya, atau bekerja sama dalam perdagangan emisi jika mereka menjaga jumlah atau menambah emisi gas-gas tersebut, yang telah dikaitkan dengan pemanasan global.

