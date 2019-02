NEW YORK – Seorang ibu yang sedang hamil di Amerika Serikat rela menabrakkan diri ke sebuah mobil yang ingin menghantam keluarganya-enam anak dan suaminya.

Peristiwa bermula saat Melissa DeLoatch (32) sedang berada di halaman toko 7 Eleven di Rockland County, North York, New York bersama suaminya Sean. Ia meminta Jason Mendez (35) untuk berhenti merokok di dekat anak-anaknya, lapor New York Times via Fox News, Jumat (22/2/2019)

Namun Mendez menolak untuk mematikan rokoknya dan terjadi perdebatan dengan Sean.

Mendez kemudian masuk ke mobilnya dan menabrak keluarga beranggota delapan orang itu. Bahkan ia sengaja memundurkan mobilnya untuk bisa menabrak keluarga itu lagi.

"Kakak saya melihat pelaku akan menabrak keluarganya dan ia sengaja berkorban dengan menjatuhkan tubuhnya ke troli dan mendorong anak-anaknya," kata James Christopher (28), adik Melissa kepada New York Daily News.

"Anak-anak (Melissa) melihat ibu mereka ditabrak, lalu ditabrak lagi," kata Christopher. "Mobil pelaku melindas dia."

Seorang saksi mata kepada WNBC-TV mengatakan bahwa mereka melihat seorang perempuan terluka parah di aspal dan mendengar seorang bayi menangis. Troli itu hancur.

Sean, suami Melissa, dan enam anak mereka—yang berusia 11 bulan hingga 10 tahun—dilarikan ke rumah sakit. Sedangkan istrinya dinyatakan meninggal, New York Post melaporkan.

Charlene Rodriguez, seorang kerabat keularga itu, mengatakan bahwa putrinya yang berusia 2 tahun menderita gegar otak dan membutuhkan operasi kaki.

Sementara putranya yang berusia 3 tahun terluka di bagian hati. Suami dan anak mereka yang berumur 11 bulan mengalami luka ringan dan menjalani perawatan di rumah sakit. Polisi mengatakan ketiga anak lainnya tidak terluka.

Polisi telah menangkap pelaku Mendez. Ia ditembak dengan pistol kejut karena mengamcam petugas dengan pisau.

Dia didakwa dengan pembunuhan tingkat dua, dan tujuh tuduhan percobaan pembunuhan. Namun Mendez mengaku tidak bersalah atas semua dakwaan.

Catatan pengadilan menunjukkan bahwa Mendez, dari Washingtonville, memiliki catatan buruk, pencurian, mengemudi dalam keadaan mabuk dan kekerasan dalam rumah tangga, Times melaporkan.

(fzy)