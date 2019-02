JAKARTA - Tanggal 23 Februari memiliki beberapa sejarah dan peristiwa penting, seperti Rudolf Diesel yang menerima hak paten dari ciptaannya, Bendera Amerika Serikat yang berkibar di Pulau Iwo Jima, Jepang.

Berikut adalah beberapa peristiwa atau sejarah yang telah dirangkum oleh Okezone berdasarkan sumber Wikipedia:

1. 1853 - Rudolf Diesel menerima paten untuk mesin diesel

Rudolf Christian Karl Diesel Diesel merupakan pria kelahiran Paris, Prancis, 18 Maret 1858. Lahir dari keluarga pengrajin kulit, ia ttumbuh menjadi anak yang jenius.

Ketika keluarganya memutuskan untuk pindah ke Jerman, ia fokus dengan pendidikan dibangku kuliah. Meski tidak mengikuti ujian akhir sarjananya, namun ia berhasil membuat beberapa mesin, seperti mesin pembuat es.

Pada akhirnya, Rudolf Diesel pun dapat menerima hak paten untuk alat tersebut pada 23 Februari 1893. Dan pada 10 Agustus 1893, Rudolf pun berhasil mewujudkan impiannya yakni terciptanya mesin diesel pertama di dunia. Atas temuannya itu, ia mendapatkan hak paten bernomor 608845.

2. 1945 - Perang Iwo Jima: Puncak Surabachi berhasil direbut dan bendera AS dikibarkan di tengah reruntuhan.

Bendera Amerika Serikat (AS) berkibar di Pulau Iwo Jima setelah AS berhasil merebut pulau tersebut dari Jepang. Sebelumnya, AS terlibat pertempuran sengit dengan Jepang dalam usahanya merebut Pulau Iwo Jima. AS bahkan harus kehilangan kapal induk terbesarnya kala itu, USS Bismarck Sea, yang tenggelam setelah dibombardir dan dihantam kamikaze pesawat tempur milik Jepang.

3. 1947 - International Organization for Standardization (ISO) didirikan

Organisasi Internasional untuk Standardisasi (bahasa Inggris: International Organization for Standardization), (bahasa Prancis: Organisation internationale de normalisation) atau disingkat ISO adalah badan penetap standar internasional yang terdiri dari wakil-wakil dari badan standardisasi nasional setiap negara.

Dikarenakan singkatan dari masing-masing bahasa berbeda (IOS dalam bahasa Inggris dan OIN dalam bahasa Prancis) maka para pendirinya menggunakan singkatan ISO, (diambil dari bahasa Yunani: isos) yang berarti sama (equal). Penggunaan ini dapat dilihat pada kata isometrik atau isonomi.

Didirikan pada 23 Februari 1947, ISO menetapkan standar-standar industrial dan komersial dunia. ISO merupakan lembaga nirlaba internasional, pada awalnya dibentuk untuk membuat dan memperkenalkan standardisasi internasional untuk apa saja. Standar yang sudah kita kenal antara lain standar jenis film fotografi, ukuran kartu telepon, kartu ATM Bank, ukuran dan ketebalan kertas dan lainnya

(edi)