BANDUNG – Tiga emak-emak yang melakukan kampanye hitam terhadap capres petahana Joko Widodo (Jokowi) di Karawang, Jawa Barat, ternyata termasuk relawan dari pasangan calon nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Ketiga emak-emak itu diketahui tergabung dalam Partai Emak-Emak Pendukung Prabowo-Sandi (Pepes).

"Iya (tergabung) tim relawannya dengan Komunitas Pepes," ujar Direktur Ditreskrimsus Polda Jabar, Kombes Samudi, saat dikonfirmasi melalui sambungan telefonnya, Selasa (26/2/2019).

Namun, Samudi enggan mengatakan lebih lanjut soal penyidikan yang dilakukan pihaknya.

Saat ini, ketiga perempuan yaitu ES, warga Desa Wancimekar, Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Karawang; IP, warga Desa Wancimekar, Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Karawang; dan CW, warga Telukjambe, Desa Sukaraja, Kabupaten Karawang; itu telah ditetapkan sebagai tersangka.

Penetapan ‎tersangka kepada ketiganya berdasarkan dua alat bukti yang telah dikantongi polisi yakni ponsel dari masing-masing tersangka dan video.

Dalam kasus ini, ketiga orang ini dikenakan Pasal 28 ayat (2) Jo pasal 45A ayat (2) UU RI No 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; dan/atau pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 atau pasal 15 UU RI No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Untuk proses penyidikan, saat ini ditangani oleh Polres Karawang. Ketiganya pun ditahan di Polres Karawang.

