Seorang dosen matematika di Amerika Serikat dipuji setelah muncul fotonya sedang menggendong bayi mahasiswanya saat mengajar dan foto itu menjadi viral di media sosial.

Bayi bernama Assata dibawa ke kelas oleh ayahnya, Wayne Hayer, yang tidak dapat menemukan pengasuh anak.

Setelah Hayer menjelaskan keadaannya kepada dosennya, sang dosen justru menggendong Assata sepanjang kuliah 50 menit agar si bapak dapat "mencatat dengan baik."

"Saya tidak mempunyai anak," kata Profesor Nathan Alexander kepada Buzzfeed News.

"Saya khawatir dia akan mulai menangis tetapi semuanya berjalan sempurna. Dia berperilaku sangat baik."

Profesor Alexander mengajar di Morehouse, universitas seni liberal kulit hitam bersejarah di Atlanta, Georgia.

Salah satu lulusan paling terkenalnya adalah pegiat hak sipil Dr Martin Luther King Jr.

Alexander, 34 tahun, dilaporkan mengatakan kepada Hayer bahwa dia dapat membawa anak perempuannya ke dalam ruang kelas setelah mengetahui bahwa Hayer sering pulang lebih awal karena harus mengasuh Assata.

"Dia bekerja di dua tempat, mahasiswa penuh waktu, dan terlibat dalam program kepemimpinan kampus serta seorang orang tua," kata Alexander saat diwawancara CNN.

"Foto ini adalah untuk mengingatkan apa yang harus dilakukan para orang tua dan seberapa penting tersedianya tempat pengasuhan anak yang terjangkau."

MY FAVORITE TEACHER! He saved my grade in college algebra my first semester at Morehouse. I was in another section with arguably the WORST teacher in the school, ready to drop out, but he saw I was on the edge and personally tutored me. Went from a D to an A by senester’s end.— (DJ) NO-TAG (@djnotag_) 2 Maret 2019