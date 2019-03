View this post on Instagram

#GUGUR DALAM BERTUGAS Barusan saya dari ambarawa mau pulang ke grabag.. di jalan ngampin-jambu terjadi kemacetan panjang... ternyata ada seekor kuda penarik delman yg sakit.. akhirnya setelah di evakuasi kuda tsb mati... mungkin kelelahan sehingga kuda tsb kehabisan tenaga dan mati..