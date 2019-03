JAKARTA - Sebanyak 40 orang tewas dan 20 terluka setelah empat pria bersenjata menyerbu dua masjid di Christchurch, Selandia Baru. Aksi itu pun mendapat kecaman dari sejumlah pihak.

Ketua Pengurus Harian Tanfidziyah PBNU, Robikin Emhas mengatakan, apa pun motifnya tindakan penembakan tersebut sangat tidak manusiawi.

"Kita belum tahu pasti siapa pelaku dan apa motifnya. Namun siapa pun dan apa pun motifnya, itu tindakan biadab. Tindakan yang bukan hanya sangat tidak berperikemanusiaan dan nilai agama, namun juga jauh dari akal sehat manusia itu sendiri," ucap Robikin dalam keterangan tertulisnya, Jumat (15/3/2019).

Dia mengutuk, aksi penembakan tersebut dan berharap otoritas keamanan setempat dapat segera menangkap pelaku dan menyelamatkan korban penembakan.

"Dunia layak mengutuknya. Saya berharap otoritas setempat segera dapat memulihkan keadaan dan masyarakat merasa aman kembali. Pelakunya juga dapat ditangkap hidup-hidup, sehingga diperoleh keterangan memadai siapa dan apa motifnya serta dapat diseret ke pengadilan untuk dimintai pertanggung jawaban," urai dia.

"Satu dan lain hal agar otoritas Selandia Baru dapat mengambil kebijakan strategis lebih jauh untuk melindungi masyarakat," sambungnya.

Sebelumnya, pria yang menembaki jamaah di Masjid Al Noor, Christchurch, Selandia Baru telah menyiarkan aksi gilanya secara langsung melalui livestream yang berjalan selama 17 menit.

What has happened in Christchurch is an extraordinary act of unprecedented violence. It has no place in New Zealand. Many of those affected will be members of our migrant communities – New Zealand is their home – they are us.— Jacinda Ardern (@jacindaardern) March 15, 2019