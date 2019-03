JAKARTA - Peneliti International Association for Counter Terrorism and Security Professionals Center For Security Studies (IACSP), Rakyan Adibrata memberikan tanggapannya terkait ledakan bom yang terjadi di Sibolga, Sumatera Utara baru-baru ini.

Menurut Rakyan, terduga teroris Abu Hamzah memang telah berafiliasi dengan ISIS, dan diketahui telah lama aktif di jaringan teroris, khususnya Jamaah Ansharut Daulah (JAD) di wilayah Sumatera.

"Abu hamzah berafiliasi dengan ISIS karena dia terbukti terkoneksi dengan penangkapan sebelumnya di Lampung yang memang pro ISIS," ujar Rakyan kepada Okezone, Kamis (14/3/2019).

"Abu Hamzah sendiri adalah ‘pemain lama’ yang memang sudah aktif dengan JAD selama beberapa tahun terakhir khususnya di wilayah Sumatera," tambahnya.

Tak hanya mengorek tentang sosok Abu Hamzah, peristiwa ledakan di Sibolga juga membuat banyak masyarakat mengaitkannya dengan pemilu yang tak lama lagi akan digelar.

Rakyan menilai, berbagai ancaman teror sedikit banyak dipengaruhi oleh penyelenggraan Pemilu yang akan dilaksanakan pada 17 April 2019.

Kendati demikian, memang sampai saat ini belum terdapat indikasi kuat yang bisa mengkaitkan pemilu sebagai salah satu alasan teror, seperti yang dilakukan oleh Abu Hamzah.

"Bagi saya secara tidak langsung variabel gegap gempita pemilu sedikit banyak mempengaruhi pembuatan keputusan di kalangan kelompok ekstrimis ini dalam merencanakan aksi teror," ungkap Rakyan.

"Walaupun belum ada indikasi sangat kuat yang bisa mengkaitkan bahwa pemilu menjadi alasan utama bagi Abu Hamzah untuk melakukan aksi teror," tutupnya.

Istri terduga teroris Husein alias Abu Hamzah di Sibolga diduga meledakkan diri sengaja dilakukan pelaku sebagai bom bunuh diri. Akibat ledakan "bom lontong" tersebut, istri dan anak terduga teroris meninggal.

(qlh)