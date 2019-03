JAKARTA – Bertepatan dengan peringatan 70 tahun hubungan antara Amerika Serikat (AS) dengan Indonesia, misi diplomatik AS di Jakarta meresmikan gedung kedutaan barunya yang bertempat di Jalan Medan Merdeka Selatan No.3-5 Jakarta. Gedung kedutaan ini disebut merupakan salah satu gedung kedutaan yang terbesar di dunia.

Dalam acara pembukaan yang dihadiri sejumlah pejabat dan tokoh terkemuka di Indonesia, termasuk ketua MPR, Zulkifli Hasan, Menteri Tata Ruang dan Agraria, Sofyan Djalil, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, Kepala Kepolisian RI, Tito Karnavian dan banyak pejabat lainnya, Dubes AS untuk Indonesia Joseph R. Donovan Jr kembali menekankan pentingnya hubungan bilateral AS dan Indonesia yang telah terjalin selama tujuh dekade. Dia juga menyatakan bahwa AS ingin hubungan harmonis kedua negara terus terjalin di masa mendatang.

Duta Besar AS, Joseph Donovan, Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, Sekjen ASEAN Datuk Lim Jock Hoi, Kuasa Usaha Kedubes AS untuk ASEAN Jane Blockage, Penasihat Senior Departemen Luar Negeri AS Brian Bulatao dan Direktur Overseas Building Operations AS Addison Davis, memotong pita peresmian gedung kedutaan baru AS di Jakarta, 19 Maret 2019. (Foto: Dika/Okezone)

“Gedung kedutaan ini merupakan contoh dari komitmen jangka panjang kepada Indonesia dan rakyat Indonesia,” kata Dubes Donovan pada pidato pembukaannya, Selasa, 19 Maret 2019.

“Tahun ini kita merayakan 70 tahun hubungan bilateral kita dengan menunjukkan bagaimana Amerika dan Indonesia berinovasi untuk menciptakan masa depan yang lebih cerah.”

Dibangun dengan biaya total USD529 juta (sekira Rp7,5 triliun), gedung baru kedutaan baru AS ini memiliki desain yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Teknologi yang digunakan di gedung ini juga membuat penggunaan listrik dan air menjadi lebih hemat, meski gedung ini memiliki ukuran yang besar.

Dubes Donovan mengatakan bahwa meski bukan yang paling besar, tetapi gedung kedutaan baru ini merupakan salah satu gedung kedutaan AS yang terbesar. Gedung ini juga dibangun dan didesain dengan memikirkan Indonesia sebagai mitra yang penting bagi AS.

“Saya tidak yakin ini adalah kedutaan terbesar di dunia, tetapi gedung ini adalah salah satu kedutaan AS yang terbesar di dunia,” kata Donovan.

Selain menjadi kantor bagi misi diplomatik AS untuk Indonesia, gedung baru tersebut juga akan ditempati oleh misi diplomatik AS untuk ASEAN.

Rancangan fasad utama didesain mencerminkan iklim dan lingkungan tropis Jakarta, dan dibangun dengan sistem lapisan metal berlubang. Bagian depan gedung kedubes tampak seperti anyaman yang melambangkan posisi khatulistiwa sekaligus motif anyaman lokal.

Di dalam gedung juga ditampilkan berbagai karya seni yang merefleksikan kemitraan dari Indonesia dan AS, termasuk seni batik karya seniman kenamaan Indonesia, Iwan Tirta dan karya seni dari seniman AS yang berinspirasi oleh kehidupan dan alam Indonesia.

“Rumah baru kami dibangun oleh tangan warga Indonesia dan AS, dan saya ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada warga Indonesia yang telah bekerja keras dan bermitra dengan kami untuk menjadikan fasilitas baru dan kedutaan baru ini menjadi sebuah realita yang indah,” kata Dubes Donovan.

