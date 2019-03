SINGAPURA – Sebanyak 500 tamu dievakuasi setelah api terlihat di sebuah restoran hotel Grand Hyatt pada Rabu (27/9/2019).

Laporan Strait Times, asap tebal mengepul keluar dari hotel. Api diketahui berasal dari salah satu dapur di restoran mezza9 yang berada di dalam hotel.

Marcus Ko (24), karyawan yang bekerja dekat hotel mengatakan dia melihat asap sekitar pukul 11.15 waktu setempat. Asap kemudian mengepul dan mulai menutupi area.

"Kita bisa mencium baunya ... kerumunan (tamu) mulai menutupi wajah mereka," kata Ko.

Dia menambahkan bahwa lobi hotel segera ditutup, dan petugas pemadam kebakaran datang.

Setidaknya ada tiga mobil pemadam kebakaran dan satu mobil polisi di lokasi kebakaran.

GRAND HYATT FIRE: Members of the public watch as clouds of smoke billow out of the hotel https://t.co/iufegY7Ou5 pic.twitter.com/DBns8jf5W5— Channel NewsAsia (@ChannelNewsAsia) 27 Maret 2019