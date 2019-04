View this post on Instagram

Jet Sky on the Road. Trick melewati banjir tanpa takut sikil mambu. Lokasi di Genuk Indah/Gang Baru. . Tidak untuk ditiru apalagi masih noob. (Ketoke mas e kae freestyler). Nopo jal rak intuk ditiru? Karena jatuh di aspal tak seindah jatuh cinta. Awok awok awok . Hati hati lur, tetep fokus lan waspada . Siang tadi//09.04.19 Info kas @dimasarifprasetyoo . #infokejadiansemarang