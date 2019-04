JAKARTA - Bali memang fenomenal. Tak sedikit pesohor dunia mengincar Bali sebagi destinasi wisata favorit. Seperti halnya bintang televisi sekaligus pengusaha Kim Kardashian yang beberapa kali kepergok berlibur di Bali.

Bahkan baru-baru ini Kim kembali memilih Bali sebagai destinasi liburan. Hal ini terlihat dari unggahan di Instagram Story akun pribadinya. Meski belum diketahui secara pasti dimana di rinya tinggal selama berlibur, namun nuansa Pulau Dewata tampak jelas pada postingan tersebut, Sabtu 13 April 2019.

Dari beberapa unggahan, terlihat ibu 3 orang anak itu memideokan suasana tempatnya menginap yang dikelilingi oleh pepohonan. Tampak pula kolam renang pribadi dengan ukuran yang cukup besar. Lalu dia juga memperlihatkan sebuah taman air mancur yang dipenuhi oleh bunga teratai.

"Cantik sekali," kata sosialita berusia 38 tahun tersebut dalam Bahasa Inggris, sambil mengabadikan gambar pemandangan hijau yang jadi latar hotelnya.

Suasana asri dan sunyi di sekitar vila tentu membuat liburan Kim semakin menyenangkan. Terlebih ia terlihat duduk di bagian luar vila mewah tersebut bersama sang suami, Kanye West sambil menikmati pemandangan alam. Kesan romantis tercipta dari kebersamaan tersebut.

Tak berhenti sampai di situ. Dalam cuplikan video lain, Kim tampak mengunjungi kebun binatang. Dia terlihat membagikan gambar beberapa ekor gajah yang terlihat dari kejauhan. Bahkan, kakak dari Khloe Kardashian itu berkesempatan berinteraksi langsung dengan gajah yang dipanggilnya sebagai 'cutie' dan memberinya makan.

Bukan itu saja, Kim pun mengaku sangat puas dengan pelayanan yang diberikan oleh pemandu wisata yang telah menemaninya. Bahkan dirinya mengunggah foto bersama pemandu yang bernama Wayan itu. Hal ini dikarenakan kemampuan pemandu menerjemahkan bahasa yang baik. Di sisi lain, ia juga berkesempatan melihat tarian Bali secara langsung dalam jarak dekat.

Boleh dibilang Kim begitu keranjingan mengunjungi Bali. Kim sebelumnya juga pernah mengunjungi Bali bersama Kourtney dan Khloe Kardashian pada Oktober silam. Momen liburan Kardashian bersaudara itu rencananya akan ditayangkan di program TV mereka, Keeping Up with the Kardashians dalam waktu dekat.

"Had to come back to Bali right before our KUWTK (Keeping Up with the Kardashians), Bali episode airs," katanya dalam salah satu unggahan.

Dengan segala pesonanya, tak salah jika Bali menjadi selalu terpilih sebagai salah satu destinasi terbaik dunia. Bali masih menjadi sasaran empuk wisatawan untuk berlibur. Makanya tak sedikit pesohor dunia yang ikut menginjakkan kakinya disana.

Selain itu Bali merupakan destinasi wisata ramah wisatawan di dunia. Bahkan Bali begitu sukses menggelar penyelenggaraan Annual Meeting (AM) IMF-WB 2018. Belum lagi puluhan penghargaan dunia yang telah diterima Bali.

“Bali ini banyak menerima penghargaan dari berbagai lembaga kredibel dunia. Hal ini menunjukan betapa berkualitasnya Bali dari berbagai aspek. Sehingga wajar jika Bali selalu menjadi destinasi favorit wisatawan," ujar Menteri Pariwisata Arief Yahya ketika ditanya mengenai liburan Kim Kardashian di Bali.

Menpar mengatakan, kunjungan keluarga Kardashian ke Bali tentu memiliki efek branding yang signifikan. Apa lagi mereka memposting kunjungannya tersebut di media sosial. Tanpa basa-basi mereka berbagi liburannya dengan jutaan follower-nya dari seluruh dunia. Dan inilah yang menjadi pesan viral yang membuat penasaran orang untuk datang ke Bali.

"Ini tentu memiliki efek branding tersendiri karena mereka sekeluarga merupakan selebritis international. Efeknya nama Bali makin nge-hits lagi. Membuat para followernya penasaran dan ingin berlibur ke Bali. Belum lagi jika momen liburan tersebut telah tayang di TV," ujar Menpar.

Mempar menambahkan, segala kelebihan yang dimiliki Bali harus bisa dimaksimalkan. Bukan saja sebagai pintu masuk utama wisman ke Indonesia, sekaligus pintu masuk untuk mempromosikan destinasi lain di Indonesia.

"Bali itu selalu luar biasa, sudah pasti keren. Itu sudah tidak terbantahkan. Namun, Indonesia juga memiliki destinasi 10 Bali Baru yang tidak kalah eksotisnya. Aspek 3A-nya juga terbaik dengan pesona yang tak kalah cantiknya dengan Bali. Itu yang harus kita maksimalkan. Kalu kata pepatah, sekali dayung dua, tiga pulau terlampaui," ujar Menpar Arief Yahya.

