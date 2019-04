DONEGAL – Dewan kota di Donegal, Irlandia mengganti nama salah satu jalan di daerahnya menjadi nama salah satu tokoh Star Wars sebagai penghargaan terhadap karya fiksi populer tersebut. Pergantian nama itu tampaknya hanya perlu menunggu waktu karena dewan kota hanya perlu mengganti satu huruf dari nama jalan nama menjadi nama barunya.

Diwartakan Irish Times, menjelang digelarnya festival Star Wars selama tiga hari yang akan berlangsung di Semenanjung Inishowen di Donegal, anggota dewan daerah menyetujui proposal untuk mengganti nama jalan R242 yang membentang melalui semenanjung Inishowen menjadi R2D2, untuk menghormati tokoh droid Star Wars yang terkenal.

Papan nama jalan resmi diharapkan dapat menarik penggemar dan wisatawan Star Wars untuk mengambil foto Instagram di yang sempurna di sana. Demikian diwartakan AFP, Kamis (25/4/2019).

Lanskap Irlandia yang liar dan berbatu telah menjadi latar bagi beberapa film Star Wars. Beberapa daerah seperti Wild Atlantic Way, jalur wisata yang mengikuti garis pantai sejauh 2.500 km, dan pulau berbatu Skellig Michael telah menjadi lokasi pembuatan film tersebut.

Sementara itu, festival Star Wars Inishowen akan dimulai pada 3 Mei sebagai bagian dari "May the Fourth Be With You" ketika penggemar Star Wars di seluruh dunia merayakan hari jadi waralaba populer itu.

(dka)