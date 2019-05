LONDON - Bintang serial TV Baywatch Pamela Anderson mengaku merasa 'mual' setelah mengunjungi Julian Assange di penjara dengan penjagaan paling ketat di Inggris.

Kunjungan Pamela Anderson dilakukan untuk memberikan dukungan kepada pendiri Wikileaks tersebut.

Anderson mengunjungi Assange di Penjara Belmarsh di London Tenggara hari Selasa (7/5/2019) dan pria berusia 47 tahun itu tidak bisa keluar dari selnya.

Anderson juga mengatakan dia 'merasa sangat terpukul' melihat keadaan Assange.

"Dia tidak layak ditempatkan di penjara dengan penjagaan paling ketat seperti itu, dia tidak pernah melakukan tindak kekerasan," kata Anderson kepada media yang menunggu di luar penjara.

"Dia tidak bersalah."

Anderson (51 tahun) mengatakan Asasange tidak memiliki akses untuk mendapatkan informasi, dan dia 'terputus dari semua orang", termasuk dari anak-anaknya sendiri.

"Dia orang yang baik, orang yang luar biasa," kata Anderson.

"Saya mencintai dia, saya tidak bisa membayangkan apa yang sudah terjadi padanya."

Julian Assange is the world’s most innocent man. pic.twitter.com/wC1NPDjJAG— Pamela Anderson (@pamfoundation) 7 Mei 2019