JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan memberikan penjelasan terkait anggaran mudik gratis, yang digelontorkan oleh Pemprov DKI Jakarta sebesar Rp14 miliar yang belakangan ramai jadi media sosial.

Menurut Anies, dana tersebut dikeluarkan tidak hanya untuk biaya pemberangkatan melainkan juga menanggung kepulangan para pemudik ke Jakarta.

"Jadi ada satu hal yang pasti, bahwa program mudik gratis itu PP (pulang pergi) jadi bukan hanya satu jalan jadi dibiayai untuk berangkat dan kembali lagi ke Jakarta," kata Anies di Balaikota DKI Jakarta, Senin (10/6/2019).

Mantan rektor Universitas Paramadina itu mengungkapkan pihaknya sudah membuat data grafis terkait keseluruhan dana yang digunakan pada pelaksanaan mudik gratis tersebut. "Ada infografis dari Dishub nanti bisa dicatat di situ lebih detailnya," ucapnya.

Adapun berdasarkan data grafis milik Pemprov DKI, dijelaskan bawa dana Rp14 miliar dari APBD tersebut sebanyak Rp11,4 mililar digunakan untuk menyewa 594 bus.

594 bus itu terdiri dari 372 bus mudik dan 222 bus balik dengan kapasitas per bus 54 orang. Jika dibagi, maka harga sewa per bus rata-rata Rp19,3 juta. Kemudian jika sewa per bus dibagi per orang maka biaya per orang hanya Rp358.000.

Adapun bus-bus itu sendiri diberangkatkan ke 10 kota tujuan, yakni Ciamis, Kuningan, Tegal, Pekalongan, Semarang, Kebumen, Solo, Wonogiri, Yogyakarta, dan Jombang.

Sementara dana sebanyak Rp2,5 miliar sisanya, digunakan untuk menyewa 62 truk pengangkut motor, biaya pajak, pengawasan, pelaksanaan, dan pengelolaan acara.

