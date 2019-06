JAKARTA - Penyidik Polda Metro Jaya dan tim gabungan akan memeriksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan terkait kasus penyiraman air keras hari ini Kamis (20/6/2019). Dalam pemeriksaan itu Novel akan didampingi tim kuasa hukumnya.

Tim kuasa hukum Novel, Yati Andriyani mengatakan pihaknya akan mendampingi penyidik senior KPK tersebut dalam menjalani pemeriksaan. Pendampingan itu juga dilakukan untuk memastikan jalannya pemeriksaan terhadap Novel.

"Tentu sebagai tim kuasa hukum, kami akan memastikan, pertama apakah proses pemeriksaan ini akan berjalan sesuai prosedur yang ada," kata Yati di Gedung Merah Putih KPK.

Kedua, Koordinator Kontras itu juga mengatakan akan melihat apakah dalam pemeriksaan itu, ada perkembangan dari proses pemeriksaan ini. "Dan yang ketiga kami akan meminta penjelasan yang terkait dugaan siapa yang bertanggung jawab dalam kasus ini," paparnya.

Baca Juga: Novel Baswedan Harap Amnesti International Bantu Menyelesaikan Kasusnya)

Dalam pemeriksaan kali ini, Novel akan menjadi saksi dalam kasus penyiraman air keras yang mengakibatkan mata kirinya rusak pada 11 April atau sudah 800 hari pasca kejadian. Pemeriksaan itu sendiri sebelumnya dibenarkan oleh juru bicara KPK Febri Diansyah.

"Pada tanggal 20 Juni 2019 dijadwalkan pemeriksaan terhadap pegawai KPK Novel Baswedan di gedung KPK," kata Febri.

Menurut Febri, Novel akan hadir dalam agenda pemeriksaan tersebut. Hal itu dilakukan demi menghargai proses hukum yang tengah dijalani. "Novel akan hadir dalam pemeriksaan tersebut untuk menghargai proses hukum ini. Meskipun sebelumnya pemeriksaan sudah dilakukan sejak Novel dirawat di Singapura," ungkapnya.

Dalam pemeriksaan sebelumnya lanjut Febri, Novel telah memberikan informasi yang dibutuhkan penyidik untuk mengungkap kasus tersebur. Namun, karena ada permintaan pemeriksaan tersebut, Novel bersedia, dan pihak KPK akan memfasilitasinya.

(aky)