JAKARTA - Sebuah kursi roda bergerak sendiri tanpa ada yang menggerakkannya membuat sang perekam lari terbirit-birit. Peristiwa yang terjadi di sebuah rumah sakit itu menjadi viral setelah di unggah ke media sosial.

Di media sosial Twitter, warganet dihebohkan dengan video viral terkait kisah misteri di rumah sakit. Video itu kali pertama diunggah di akun Twitter @TerrifyingPixs, belum lama ini.

Berdasarkan video yang diunggah, tampak seseorang merekam kursi roda di tengah lobi rumah sakit. Tiba-tiba, kursi roda itu bergerak dan mengarah ke si perekam video.

Si pengunggah video mengaku video itu direkam saat ia bertugas sebagai petugas keamanan di rumah sakit. Sayangnya, ia tak mau menyebutkan nama rumah sakit yang dimaksud.

"Saya bertugas sebagai keamanan di rumah sakit. Kursi itu berada di sisi lain dari lorong saat saya patroli pertama. Di patroli kedua, Ini yang saya temukan [kursi roda bergerak]. Ini benar-benar satu-satunya hal menyeramkan yang pernah saya alami," ungkapnya.

