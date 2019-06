JAKARTA - Sederet peristiwa dan catatan sejarah penting terjadi baik dalam maupun luar negeri yang terjadi pada tanggal 26 Juni pada setiap tahunnya. Beberapa di antaranya adalah, ditandatanganinya Piagam PBB hingga pensiunnya petinju legendaris dunia, Muhammad Ali.

Untuk mengingat ataupun menambah wawasan sejarah, Okezone telah merangkum sejumlah peristiwa dan kejadian penting di tanggal 26 Juni dari Wikipedia, antara lain:

1. Piagam PBB ditandatangani

Piagam PBB adalah konstitusi PBB yang ditandatangani di San Francisco, Amerika Serikat pada 26 Juni1945 oleh kelima puluh anggota asli PBB. Piagam ini mulai berlaku pada 24 Oktober 1945 setelah diratifikasi oleh lima anggota pendirinya Republik Tiongkok, Prancis, Uni Soviet, Britania Raya, Amerika Serikat dan mayoritas penanda tangan lainnya.

2. Penampilan terakhir raja Rock n Roll, Elvis Presley

26 Juni 1977 merupakan penampilan terakhir dari Raja Rock n Roll Elvis Presley dikonsernya. Elvis adalah seorang penyanyi sekaligus penulis lagu dan pemeran Amerika. Dia dianggap sebagai salah satu ikon kebudayaan paling berpengaruh pada abad ke-20, ia sering disebut dengan sebutan "King of Rock and Roll" atau singkatnya "The King".

3. Pramoedya Ananta Toer terima penghargaan kebudayaan Asia

Pada 26 Juni 2000 lalu, Pramoedya Ananta Toer menerima hadiah utama di penghargaan kebudayaan Asia Fukuoka ke-11.

Pramoedya secara luas dianggap sebagai salah satu pengarang yang produktif dalam sejarah sastra Indonesia. Pramoedya telah menghasilkan lebih dari 50 karya dan diterjemahkan ke dalam lebih dari 42 bahasa asing.

4. Muhammad Ali Pensiun

Ali adalah mantan petinju professional asal Amerika Serikat yang dikenal secara luas sebagai salah satu tokoh olahraga yang paling signifikan dan terkenal dari abad ke-20. Dari awal kariernya, Ali dikenal sebagai sosok inspiratif, kontroversial dan berpengaruh baik di dalam maupun di luar ring.

