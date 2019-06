MANADO - Para tersangka pelaku penganiayaan dan pengeroyokan yang mengakibatkan tewasnya Lucky Prasetyo (35) Anggota TNI berpangkat Kopda dan Sertu Alfianto yang hingga kini masih dirawat di rumah sakit berhasil diringkus Polisi.

Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Ibrahim Tompo saat jumpa pers mengatakan, peristiwa tersebut berawal karena kesalahpahaman yang mengakibatkan penganiayaan dan mengakibatkan meninggalnya korban.

“Penanganan awal kejadian sudah ditangani oleh Polresta dan Pomdam, kemudian dilakukan pengecekan TKP dan pemeriksaan saksi-saksi. Kemudian dilakukan pengembangan dan berhasil diketahui identitas para pelaku,” ujarnya didampingi Kapendam Kolonel M Jaelani, Komandan Pomdam Kolonel Antonius, Minggu (30/6/2019).

Petugas berhasil mengamankan empat pelaku, di mana tiga orang dijadikan sebagai tersangka, satu lagi sedang didalami perannya. Hingga saat ini, polisi sudah memeriksa sebanyak 7 orang saksi. Pelaku berhasil ditangkap karena ada bantuan petunjuk dari rekaman CCTV.

“Penanganannya kita melakukan koordinasi dengan pihak Pomdam, dilakukan penanganan secara bersama,” ucap Kabid Humas.

Selain mengamankan pelaku, bberapa barang bukti juga berhasil disita diantaranya 2 buah ranmor roda dua, 1 senjata airsofgun, helm, pakaian dan hp. Para tersangka akan dijerat dengan pasal yang maksimal yaitu Pasal 338 sub 170 ayat 2 ketiga sub 354 sub 351 ketiga.

“Ancaman hukumannya bisa sampai 15 tahun penjara,” ujarnya.

Kapolresta Manado menambahkan, para pelaku ditangkap di tempat berbeda. “Setelah kita melakukan olah TKP kemudian berkoordinasi dengan Reskrimum, ada yang ditangkap di Manado dan ada yang di luar Kota Manado,” ujar dia.

