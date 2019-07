JABALPUR — Kisah tragis dialami salah satu pasien di Netaji Subhash Chandra Bose Medical College and Hospital, Jabalpur, India. Pasien yang belum diketahui identitasnya itu menerima perlakuan kurang menyenangkan dari petugas di rumah sakit saat hendak dibawa ke ruang X-ray.

Seperti dilaporkan Asian News International, Sabtu 29 Juni 2019, pasien tersebut diseret menggunakan seprai untuk menuju ruang X-ray. Kisah tragis itu terekam kamera dan kini tengah viral di media sosial.

#WATCH: Staff at Netaji Subhash Chandra Bose Medical College in Jabalpur takes a patient to X-Ray room by dragging him on a bed sheet. Dean Dr Navneet Saxena says, "3 persons have been suspended. Inquiry underway, action will be taken" #MadhyaPradesh pic.twitter.com/m5LPjyZ2ZP— ANI (@ANI) 29 Juni 2019