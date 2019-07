ANKARA - Sebuah pesawat maskapai EasyJet mendarat darurat seteah menerima ada ancaman bom pada Sabtu (6/7).

Polisi menggeledah pesawat dengan anjing pelacak tak lama setelah mendarat di Bandara Dalaman di Turki.

Pesawat meninggalkan Bandara Gatwick pukul 06.20 pagi pada Sabtu dan dijadwalkan tiba di Turki pada pukul 12.24 siang.

Penumpang akhirnya dibawa kembali ke ke Inggris.

Pengguna Twitter @ScooterSurrey memposting sebuah video yang menunjukkan pesawat yang diparkir di area landasan pacu.

Ia menulis, "5 jam keterlambatan dari ancaman bom di pesawat"

Dia sebelumnya memposting gambar dari dalam pesawat dengan judul, "Karena alasan keamanan [pesawat mendarat darurat] tetapi masih duduk di pesawat."

EasyJet mengatakan kepada Daily Star Online, "Sayangnya penerbangan telah tertunda karena pemeriksaan keamanan tambahan. Akibatnya, kru kami melebihi jam operasional dan penerbangan ditunda semalam.”

"Penumpang di terminal diberi pembaruan rutin, minuman, dan akomodasi hotel."

Juru bicara EasyJet mengonfirmasi bahwa polisi sudah memeriksa pesawat sebelum berangkat.

So after 5 hours of delay from a bomb threat on the plane I said I did not want to fly I was arrested by arm police @easyJet @sun @Gatwick_Airport #easycrap pic.twitter.com/dCxA9AtxzZ— surrey scooter services (@ScooterSurrey) 7 Juli 2019