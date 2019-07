WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Selasa (8/7) menyebut Duta Besar Inggris untuk AS Kim Darroch sebagai “orang yang sangat bodoh,” suatu ejekan baru yang dimaksudkan untuk menimpali penilaian duta besar itu bahwa pemerintahan Trump “ceroboh dan tidak kompeten.”

“Duta Besar Aneh yang disisipkan Inggris ke Amerika Serikat bukanlah seseorang yang kita senangi,” tulis Trump di Twitter.

Pemimpin Amerika itu mengatakan Darroch, duta besar Inggris di Washington sejak 2016, “harus berbicara kepada negaranya, dan Perdana Menteri May, mengenai perundingan Brexit yang gagal, dan tidak marah oleh kritik saya mengenai betapa buruknya perundingan itu ditangani.

The wacky Ambassador that the U.K. foisted upon the United States is not someone we are thrilled with, a very stupid guy. He should speak to his country, and Prime Minister May, about their failed Brexit negotiation, and not be upset with my criticism of how badly it was...— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 Juli 2019