HAMPIR 400.000 pemburu alien merencanakan sebuah invasi massal ke Area 51, lokasi militer rahasia di Nevada, Amerika Serikat (AS) yang mereka yakini digunakan untuk merahasiakan keberadaan alien di bumi. Para pemburu alien itu berharap dapat membuat penjaga keamanan di lokasi tersebut kewalahan dengan jumlah mereka yang sangat banyak, setidaknya demikian menurut informasi di halaman Facebook acara tersebut.

“Kita semua akan bertemu di objek wisata Area 51 Alien Center dan mengoordinasikan entri kita,” demikian deskripsi untuk acara pada 20 September yang bertajuk “Serbu Area 51, Mereka Tidak Bisa Menghentikan Kita Semua” itu.

“Jika kita berlari naruto, kita bisa bergerak lebih cepat dari peluru mereka. Mari kita lihat alien-alien tersebut." Demikian diwartakan RT.

Para peserta bahkan menyusun rencana pertempuran tiruan yang dipenuhi meme, seraya mencoba membebaskan diri mereka dari tanggung jawab apa pun seandainya ada yang benar-benar datang ke Lembah Amargosa, Nevada dengan maksud menyerbu markas yang dijaga ketat itu.

"PS Halo pemerintah AS, ini lelucon," kata pengguna Jackson Barnes dalam postingnya. "Saya tidak bertanggung jawab jika orang-orang memutuskan untuk benar-benar menyerbu Area 51."

Twitter menjadi heboh ketika orang-orang membagikan bagaimana mereka akan ambil bagian dalam serangan itu. Banyak yang ingin membawa pulang alien mereka sendiri dan mengajarkannya tradisi manusia.

Sementara yang lain bercanda tentang bagaimana pemerintah mempersiapkan 300.000 tamu pesta mereka, atau menyarankan bahwa alien asli dipindahkan ke tempat lain ... seperti Area 52. Beberapa bahkan tidak berusaha menyembunyikan keraguan mereka.

My alien a week after we raid Area 51. pic.twitter.com/sJhOkfTivl — RAW AND REDRUM (@BlakKorruption) July 12, 2019