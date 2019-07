LONDON - Theresa May menari-nari dengan irama lagu kelompok musik pop ABBA di sebuah festival dalam salah satu pekan terakhirnya menjabat sebagai Perdana Menteri Inggris.

May berjoget diiringi berbagai lagu tenar ABBA, seperti "Dancing Queen" dan "Mamma Mia", sambil mengeluarkan beberapa jurus tarinya, yang terkenal kaku.

Baca Juga: Brexit Gagal, Theresa May Mundur dari Perdana Menteri Inggris

Baca Juga: Dubes Inggris Sebut Pemerintahan Donald Trump Ceroboh dan Tidak Kompeten

Dalam sebuah klip video, dia terlihat asyik menari di Festival Henley sementara suaminya dan beberapa orang lain dengan mengenakan dasi hitam mengayunkan-ayunkan tangan mereka mengikuti irama.

Masa jabatan May sebagai perdana menteri Inggris diwarnai dengan krisis soal pemisahan Inggris dari Uni Eropa (Brexit), yang membebani kepemimpinannya. Ia juga sering kali digambarkan bagaikan robot oleh lawan-lawan politiknya.

Namun, May sesekali berusaha membawa humor ke dalam pekerjaannya dengan menari-nari di depan umum..

Tahun lalu, dia menari dengan anak-anak sekolah di Afrika Selatan serta naik ke panggung pada konferensi Partai Konservatif.

Di panggung itu, ia berjoget mengikuti lagu "Dancing Queen" dan memamerkan gerakan tangan robot, yang membingungkan dan sempat menjadi viral di media sosial.

Theresa May’s been at the dancing again. This time to celebrate the cricket... and no doubt her imminent freedom. #dothemaybot pic.twitter.com/y098L5A9R4— Paul Brand (@PaulBrandITV) July 14, 2019