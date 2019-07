JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan menuliskan pengalaman saat dirinya menghadiri dan menjadi keynote di World City Summit di Medellin, Colombia.

Di Facebook pribadi Anies, dirinya menyebutkan bahwa dalam pertemuan tersebut ajang sebagai turut memberikan kontribusi untuk kemajuan dunia. Di podium kegiatan tersebut, Anies membeberkan persoalan transformasi kota dan pembangunan masyarakatnya di Jakarta salah satu di bidang angkutan umum masal.

"Kemajuan dibidang transportasi di Jakarta ini memang menarik perhatian karena hadirnya program Jak-Lingko direspon positif oleh publik Jakarta, dimana jumlah pengguna kendaraan umum di Jakarta semula 123 juta penumpang di tahun 2016, lalu melonjak menjadi 189 juta di tahun 2018 dan diproyeksikan menjadi 255 juta di tahun 2019," tulis Anies yang dikutip Okezone, Rabu (17/7/2019).

Dari program tersebut, Anies berkeyakinan masih berada di "on the right track" dalam mengurangi jumlah kendaraan pribadi di jalan raya.

"Itu artinya bisa mengurangi polusi udara yang akhirnya bisa memperbaiki kualitas udara kita di Jakarta," ucapnya.

Dengan memberikan gagasan dan pengalaman, sesuai dengan amanat yang ada di dalam pembukaan UUD 1945, salah satu tujuan berdirinya negara dan pemerintahan: “ikut melaksanakan ketertiban dunia”. Pasalnya Indonesia adalah negara terbesar keempat, Jakarta adalah kota megapolitan terbesar di dunia belahan selatan.

"Jangan sampai justru dipandang sebagai bangsa yang tidak peduli dengan permasalahan bersama masyarakat dunia. Terobosan-terobosan yang kita bagikan, bisa jadi bahan yang bermanfaat bagi semua," bebernya.

Dengan sumbangan pengalaman dan pemikiran, bahwa dirinya mewakili rakyat Indonesia, membuktikan dirinya telah memajukan masyarakat dunia.

"Ini sekaligus membuktikan bahwa kita adalah warga kota, warga negara dan warga dunia. Kita peduli pada semuanya. Semoga Jakarta terus bisa makin maju, dan warganya makin bahagia, Amin," tutupnya.

(wal)