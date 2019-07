KLATEN – Dirut PT Krishna Alam Sejahtera, Al Farizy, yang kabur setelah kasus bisnis investasi bodongnya terungkap, ditangkap di Bogor, Jawa Barat, oleh petugas Sat Reskrim Polres Klaten. Tersangka dengan tangan diborgol dibawa petugas dan tiba di Mapolres Klaten, Rabu (17/7/2019).

Kapolres Klaten, AKBP Aries Andhi, didampingi Kasat Reskrin AKP Dicky Hermansya mengemukakan, Al Farizy ditangkap petugas pada Selasa (16/7/2019) malam. Tersangka langsung dibawa menuju ke Polres Klaten untuk menjalani pemeriksaaan.

“Sejak kasus itu mencuat dan ada laporan dari para korban, petugas kami langsung bergerak dan berhasil menangkap tersangka,” kata Kapolres mengutip krjogja.com.

Saat ini pihaknya masih melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap tersangka.

Beberapa korban yang mendengar tertangkapnya Al Farizy ikut mendatangi Polres Klaten. Di antara mereka ada yang kesal dan akan memukul pelaku, tetapi berhasil dicegah petugas. Mereka mengaku lega pelaku berhasil ditangkap polisi. Namun, mereka berharap uangnya tetap dikembalikan. Mereka juga meminta pimpinan yang lain ikut bertanggung jawab atas penipuan berkedok investasi produksi jamu herbal tersebut.

Al Farizy kabur ke daerah Jawa Barat pada hari Minggu, setelah ratusan korban menggerudug kantor PT Krishna Alam Sejahtera pada hari Kamis dan Jumat.

Seperti diberitakan sebelumnya, sekira 1.700 warga di wilayah Klaten dan sekitarnya menjadi korban investasi di PT Krishna Alam Sejahtera (KAS) yang berkedudukan di Kajen, Ceper, Klaten. Total kerugian mencapai sekitar Rp17 miliar lebih. Sehubungan hal itu Senin (15/7/2019), mereka mendatangi Polres Klaten mendesak agar Polres membantu mediasi dengan pihak PT Krishna Alam Sejahtera.





Sejumlah korban mengemukakan, awalnya mereka mendengar adanya perusahaan yang bergerak dalam bidang produksi dan pemasaran jamu herbal di wilayah Ceper, Klaten. Perusahaan tersebut merekrut masyarakat untuk menjadi mitra kerja dan berinvestasi dengan iming-iming pendapatan yang menggiurkan.

Kepada calon korban, Al Farizy menjanjikan, jika setor paket Rp8 juta, per minggu mendapat Rp1 juta, untuk paket Rp16 juta per minggu mendapat Rp2 juta, dan paket Rp24 juta akan mendapat jasa Rp3 juta per minggu.





