MAJALENGKA - Warga Kabupaten Majalengka, Jawa Barat dihebohkan dengan kabar tentang banyaknya jumlah lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) di Kota Angin tersebut. Disebutkan ada 1.017 orang LGBT di kabupaten itu. Bupati Majalengka Karna Sobahi mempertanyakan keabsahan data tersebut.

Kabar hebohnya LGBT bermula dari statement Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majalengka Yayat Hidayat saat menghadiri acara kegiatan bimbingan perkawinan, Selasa 16 Juli 2019.

Pernyataan tersebut seperti status yang diunggah halaman fans page Kemenag Kabupaten Majalengka di Facebook. Dalam unggahan itu, Yayat bahkan menyebutkan bahwa di Majalengka ada 1.017 LGBT, 300 waria, 500 pekerja seks komersial (PSK), dan 125 di antaranya sudah kena HIV dan AIDS.

Karna Sobahi mengaku belum mengetahui secara rinci data tersebut. Karna menegaskan segera mencari tahu data jumlah LGBT di daerah yang dipimpinnya itu.

"Itu datanya dari mana? Saya belum menelusuri. No comment aja dulu, saya mau menelusuri dulu. Saya mau telusuri dulu, datanya dari mana, terus locusnya mereka, by name by address-nya di mana. Kita kan harus perlu bukti itu," kata Karna, Jumat (19/7/2019).

Menurut Karna, isu tersebut sebenarnya pernah muncul sebelumnya. Kabar itu berawal dari ramainya perbincangan di medsos FB.

"Dulu pernah ada Facebook itu ya, tapi nggak muncul lagi. Sekarang tiba-tiba muncul. Dari mana itu. Saya kaget juga. Kalau AIDS betul itu. Dicover juga oleh RS Cideres dan RS Majalengka. Kalau LGBT, saya kaget juga itu. Belum bisa meyakini, sampai ada data riil," ujarnya.

