HONG KONG - Gerombolan pria bertopeng yang bersenjatakan tongkat menyerbu sebuah stasiun kereta di Distrik Yuen Long, Hong Kong pada Minggu, 21 Juli, menyerang orang-orang di peron dan di dalam kereta. Sedikitnya 45 orang dilaporkan terluka dalam insiden itu, termasuk satu orang yang dalam kondisi kritis.

Serangan gerombolan itu terjadi menyusul unjuk rasa pro-demokrasi terbaru di pusat kota Hong Kong, tempat polisi anti huru hara menembakkan gas air mata dan peluru karet ke arah para demonstran. Tidak jelas siapa gerombolan itu atau apa motif serangan tersebut.

"beberapa orang berkumpul di peron stasiun MTR dan kompartemen kereta, menyerang komuter".

"Ini benar-benar tidak dapat diterima bagi Hong Kong sebagai masyarakat yang mematuhi aturan hukum. Pemerintah SAR (Daerah Administratif Khusus) sangat mengutuk setiap kekerasan dan secara serius akan mengambil tindakan penegakan hukum," kata Pemerintah Hong Kong dalam pernyataannya sebagaimana dilansir BBC, Senin (22/7/2019).

