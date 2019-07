ALTON – Sebuah wahana roller coaster mogok menyebabkan orang-orang menggantung 30 meter di udara selama 20 menit.

Peristiwa itu terjadi di taman hiburan Alton Towers di Staffordshire, Inggris pada Rabu (23/7).

Mengutip Daily Mail, Kamis (24/7/2019) wahana yang dinamakan The Smiler itu mogok saat mulai menanjak.

Para penumpang menggantung selama 20 menit dan terpaksa menunggu insinyur untuk memperbaiki masalah.

At Alton Towers and staying over in a pod with Sam. Nearly stuck on the Smiler tho... pic.twitter.com/DhSE3A25nn— Terry Brooks (@TerryBpne) July 23, 2019