NEW YORK - Suara sepeda motor memicu kepanikan di Times Square, New Yokr pada Selasa (6/8) malam setelah kerumunan warga dan turis mengira suara itu sebagai suara tembakan.

Perisitwa itu terjadi di tengah penembakan massal di El Paso, Texas dan Dayton, Ohio yang menewaskan 31 orang baru-baru ini.

Mengutip NBC News, Kamis (8/8/2019) suara membuat orang-orang di Time Square berlomba untuk melarikan diri, karena mereka pikir ada serangan penembakan.

WATCH: Chaos ensues in Times Square after crowd mistakes backfiring motorcycle for mass shooter Tuesday night https://t.co/vDxBrAHoJA pic.twitter.com/KUqiEeixyN — CBS News (@CBSNews) August 7, 2019

Saksi mata melaporkan orang-orang berlari ke restoran, toko, dan bahkan teater. Beberapa pejalan kaki terluka karena panik.

Kepolisian New York mengatakan ada 22 orang terluka, empat di antaranya dikirim ke rumah sakit terdekat.

Gideon Glick, yang memerankan Dill Harris dalam "To Kill a Mockingbird" di tater Broadway, mencuit beberapa orang berteriak lalu melarikan ke Schubert Theater.

Warga juga berlindung masuk ke bawah meja di beberapa restoran terdekat lokasi kejadian. Sementara yang lainnnya meringsek masuk ke dalam restoran.

CBS New York melaporkan orang-orang melepas sepatu mereka, menjatuhkan tas mereka, melompati meja, bahkan menginjak-injak orang yang jatuh. Banyak anak menangis.

"Sepatu mereka banyak yang lepas," kata seorang karyawan Times Square. "Ada sepatu di mana-mana."

Mirip Suara Tembakan

Seorang pengguna Twitter menangkap suara seperti suara ledakan saat merekam video bangunan di sekitar Times Square. Dia mengunggah videonya dengan berpendapat bahwa suara itu tidak terdengar seperti suara motor.

"Itu terdengar seperti suara tembakan," kata warga Harlem, Even Dore kepada CBS New York. "Dua atau tiga ribu orang, mungkin berlarian," tambahnya.

BREAKING **PANIC AT TIMES SQUARE** Broadway and West 44 Street. A motorcycle backfiring caused people to think there was shots fired. Thousands of people panicked. #NYPD on scene confirming it was motorcycle.— NYC Scanner (@NYScanner) August 7, 2019

Kepolisian New York menyatakan via Twitter bahwa tidak ada serangan penembakan.

There is no #ActiveShooter in #TimesSquare. Motorcycles backfiring while passing through sounded like gun shots.



We are recieving multiple 911 calls. Please don’t panic. The Times Square area is very safe! @NYPDnews @NYPDTimesSquare— NYPD Midtown North (@NYPDMTN) August 7, 2019

Wali Kota New York City, Bill de Blasio juga melalui untuk memberi tahu warga New York bahwa tempat itu aman.

"Times Square aman, tetapi kepanikan dan ketakutan yang dirasakan orang-orang malam ini terlalu nyata," tulisnya. "Tidak ada yang harus hidup dalam ketakutan terus-menerus akan kekerasan senjata. TIDAK ADA."

(fzy)