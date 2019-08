PALEMBANG - Berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sumatera Selatan (Sumsel) terpantau beberapa titik api di empat Kabupaten yang ada di Sumsel, Kamis (08/08/2019).

Di Kabupaten Ogan Komering Ilir terjadi kebakaran hutan dan lahan (Karhutlah) di Desa Pampangan. Di Kabupaten Penungkal Abab Lematang Ilir (Pali) terjadi di Desa Penukal Utara.

Selain itu terjadi Karhutlah di Musi Banyuasin (Muba) di Sanga Desa serta di Kabupaten Muara terjadi kebakaran hutan yang cukup serius.

Dansatgas Karhutlah Kolonel Arh Sonny Septiono mengatakan hingga saat ini pihaknya terus melakukan pemantaun titik-ritik rawan kebakaran. Daerah rawan kebakaran ini yakni Banyuasin, Pemulutan Ogan Ilir, dan beberapa Kabupaten lainnya.

"Kita terus berjibaku memadamkan api yang muncul baik sub satgas darat maupun sub satgas udara dengan helikopter Water Bimbing. Sub satgas penegakan hukum untuk menyelidiki penyebab terjadinya kebakaran," kata Kolonel Sonny.

Tim satgas darat sendiri disiagakan di sejumlah titik rawan kebakaran untuk memastikan lokasi aman dan tidak terjadi Karhutlah kembali.

"Melalui udara saat ini terus dilakukan pemadaman hingga api benar-benar padam," lanjut Sonny Septiono. Hingga kini, ada 4 Helikopter Waterbombing disiagakan di Provinsi Sumatera Selatan untuk membantu proses pemadaman.

