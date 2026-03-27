BNPB Ungkap 2.713 Hektare Lahan Terbakar, Riau Siaga Darurat Karhutla

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 27 Maret 2026 |00:06 WIB
BNPB Ungkap 2.713 Hektare Lahan Terbakar, Riau Siaga Darurat Karhutla (Dok BNPB)
JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat total luasan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Riau mencapai 2.713,26 hektare dalam kurun waktu tiga bulan terakhir. Peristiwa itu terhitung sejak 1 Januari hingga 24 Maret 2026.

“Kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau per Rabu (25/3/2026) mencatat total luasan terbakar sejak Rabu (1/1/2026) hingga Senin (24/3/2026) mencapai 2.713,26 hektare,” kata Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari dalam keterangannya, Kamis (26/3/2026).

Ia menyatakan, angka tersebut merupakan akumulasi data per Rabu (25/3/2026) yang menunjukkan tren peningkatan luasan terbakar di sejumlah titik strategis.

Abdul menyebutkan, penambahan luas kebakaran terjadi secara signifikan di Kabupaten Siak, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Indragiri Hulu, serta Kabupaten Indragiri Hilir.

“Pada periode pelaporan, terdapat penambahan luas kebakaran di beberapa wilayah, di antaranya di Kabupaten Siak, Pelalawan, Indragiri Hulu, dan Indragiri Hilir,” ujarnya.

