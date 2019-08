MUMBAI – Seorang sopir bajaj (bajay) mendapat banyak pujian dari warganet setelah ia membawa kendaraannya menerjang peron di stasiun kereta api di Mumbai, India untuk membantu seorang perempuan yang akan melahirkan.

Pria itu mengendarai becaknya di peron stasiun kereta api Virar pada 4 Agustus 2019 saat membawa perempuan hamil dan membawanya ke rumah sakit.

Kantor berita ANI melaporkan, sopir bajaj Sagar Kamlakar Gawad (34), warga Dongarpada di Virar.

Polisi mengatakan kepada ANI bahwa perempuan hamil tujuh bulan itu sedang menuju Mumbai bersama suaminya. Ia mengalami kontraksi saat kereta berhenti di stasiun Virar karena keterlambatan KRL yang disebabkan oleh hujan lebat.

"Melihat kondisi istrinya, sang suami mulai panik dan bergegas keluar dari kereta untuk meminta bantuan. Dia menemukan Gawad, yang kendaraanya mobilnya diparkir tepat di sebelah peron dua,” kata Inspektur Polisi Praveen Kumar Yadav, RPF Virar, mengatakan kepada ANI via India Today, Senin (12/8/2019).

“Dia meminta Gawad untuk membantunya, setelah itu, dia membawa bajajnya melintasi peron dan menuju Rumah Sakit Sanjeevani di Virar," lanjut dia.

Meski demikian, Sagar Kamlakar Gawad, ditangkap oleh Pasukan Perlindungan Kereta Api (RPF) karena melanggar aturan. ANI melaporkan bahwa Gawad dibawa ke namun telah dibebaskan dengan jaminan setelah diberi peringatan.

"Meskipun niat Gawad baik, dia telah melanggar aturan. Mengemudi di peron bisa melukai penumpang," tambah Praveen Kumar Yadav.

Sementara perempuan hamil itu melahirkan di rumah sakit dan anaknya sehat.

#WATCH Mumbai:Auto-rickshaw driver took rickshaw on platform at Virar Railway Station on Aug4 to pick a pregnant woman to take her to the hospital.RPF didn't arrest him immediately as the "lady was in extreme labour pain,but he was later arrested&released with a warning by court" pic.twitter.com/eckppwGtr2— ANI (@ANI) 6 Agustus 2019