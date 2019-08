View this post on Instagram

Miris__Jukir mengamuk membawa pedang dan mengancam pemilik restoran dengan samurai , di radial . Aksi nya ini pengaruh minum tuak dan uang perjanjian dengan pemilik restoran mister koki , telat atau tidak lagi membayar uang senilai 600 ribu rupiah perbulan agar pelaku tidak lagi menarik uang parkir direstoran milik nya . Cc @palembang_bedesau.id #palembang_bedesau