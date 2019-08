WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump berjanji tidak akan membangun gedung hotel bergaya Las Vegas dengan cat berwerna emas di Greenland jika dia berhasil membeli pulau terbesar di dunia itu

Dalam Twitternya Senin (19/8), Trump mengunggah foto pantai Greenland yang sudah melalui proses edit. Foto itu memperlihatkan pantai Greenland dengan gedung Trump International Hotel berlapis emas.

"Saya berjanji tidak akan melakukan ini ke Greenland!" tulis Trump disertai .

I promise not to do this to Greenland! pic.twitter.com/03DdyVU6HA