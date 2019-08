SAO PAULO – Kota terbesar di Brasil, Sao Paulo, pada Senin menjadi gelap gulita akibat tertutup asap hitam dari kebakaran yang melanda hutan Amazon.

Diwartakan RT, Kamis (22/8/2019), meskipun kota metropolitan itu berjarak lebih dari 3.000 kilometer dari pusat api di jantung Amazon, sekira 9.500 kebakaran hutan telah terjadi sejak Kamis lalu. Api telah menghasilkan gumpalan asap besar yang terlihat dari luar angkasa, yang akhirnya menyelimuti kota selama sekira satu jam pada pukul 3 sore waktu setempat.

Tagar #PrayforAmazonia terus menjadi trending di Twitter.

Menurut Institut Meteorologi Nasional Brasil (INMET), pemandangan yang mirip adegan akhir zaman itu adalah hasil dari kombinasi beberapa faktor: front dingin mengubah arah angin normal yang kemudian dikombinasikan dengan asap dari api berjarak ribuan mil jauhnya, menghasilkan lapisan padat, awan tebal dan kabut di ketinggian yang rendah.

Hutan hujan Amazon mengalami jumlah kebakaran hutan tertinggi sejak 2013. Jumlah kebakaran hutan sejauh ini pada 2019 telah mencapai 72.843, menandai peningkatan 83 persen dalam 12 bulan terakhir.

