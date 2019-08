View this post on Instagram

Kepolisian Resort (Polres) Parepare memasang police line atau garis polisi di Planet Pool, yang merupakan salah satu tempat hiburan malam di area Mattirotasi. . Kanit Resmob Polres Parepare, Faisal mengatakan, pihaknya masih melakukan lidik atas perkelahian yang terjadi dini hari. . “Tempat kejadian perkara (TKP) nya di Planet Pool, sekitar pukul 03.15 Wita. Kita diperintahkan menutup tempat hiburan malam ini, dengan memasang police line,” ujarnya. Menurut Faisal, saat ini korban luka dari perkelahian itu masih dirawat di RSUD Andi Makkasau. . “Korban atas nama Fandi, masih di ruang operasi, belum bisa dimintai keterangan,” bebernya. Kejadian perkelahian itu sempat viral melalui video yang diunggah di sosial media dengan durasi 20 detik. Dalam video, terlihat beberapa orang saling melempar kursi maupun barang, serta terdengar suara histeris teriakan dari pengunjung lainnya. . Artikel : cyberpare.com