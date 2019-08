NEW YORK – Indonesian Street Festival (ISF) akan kembali digelar untuk kelima kalinya di New York pada 31 Agustus 2019 pukul 11.30 hingga 17.00 waktu setempat di 68th Street antara Madison dan Fifth Avenue, New York, Amerika Serikat (AS). Penyelenggaraan ISF 2019 akan mengangkat tema "Seventybration" untuk merayakan 70 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan AS.

Festival ini akan menghadirkan bazaar makanan Indonesia, pertunjukan dan tarian budaya Indonesia, serta seni dan kerajinan Indonesia di bawah atmosfer warna Indonesia dan Amerika Serikat.

Pertunjukan khusus tahun ini menghadirkan musik gamelan jazz fusion oleh Balawan dan Batuan Ethnic Group dan Berklee Indonesian Ensemble yang memadukan musik barat dan musik tradisional Indonesia. Berbagai tarian dari Pulau Bali, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi dan lainnya akan menggoyang jalanan New York. Diharapkan lebih dari 5.000 pengunjung yang akan menghadiri ISF 2019.

Untuk penyelenggaraan ISF tahun ini, Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di New York bekerja sama dengan Perwakrin USA Inc dan mendapat dukungan dari diaspora Indonesia di Amerika Serikat termasuk IDN Greater New York, Permias East Coast, Nusantara Foundation dan sponsor publik serta swasta dari kedua negara.

Kerja sama yang erat antara masyarakat kedua negara menjadi kunci penyelenggaraan ISF tahun 2019, yang juga mengambil sub-tema “Diversity, Partnership, and Prosperity”. Diharapkan melalui festival ini, masyarakat AS dapat lebih mengenal Indonesia dengan lebih baik sehingga hubungan antara kedua negara semakin erat ke depannya.

Festival tahunan itu kali ini juga diselenggarakan untuk merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia. Beberapa permainan khas HUT RI Indonesia juga akan menjadi atraksi interaktif dengan para pengunjung.

ISF 2019 akan dibuka oleh Duta Besar Indonesia untuk AS, Mahendra Siregar dan Wakil Tetap Indonesia untuk PBB, Duta Besar Dian Triansyah Djani. Masyarakat dapat bergabung dan menikmati keragaman dan kemeriahan kolaborasi budaya Indonesia – Amerika.

