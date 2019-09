JAKARTA - Seorang perempuan bernama Noor Aliyah Ali Choon, (26) tengah viral di media sosial lantaran aksinya memilih salat di pinggir jalan. Peristiwa itu menjadi viral setelah fotonya diunggah ke media sosial.

Usut punya usut, peristiwa itu terjadi di Malaysia. Foto tersebut diunggah oleh sepupunya, Nur Ainul Jannah Mohamed Alijan dalam akun twitter tanpa sepengetahuan Noor.

Seperti diberitakan pada laman myMetro, remaja berparas cantik itu menceritakan jika awalnya mereka dalam sebuah perjalanan menuju Kuala Lumpur Isnin dengan menggunakan kendaraan Grab atau taksi online.

Namun, dalam perjalanan Noor dan Nur terkendala macet hingga akhinya mereka pun meminta izin kepada sopir mereka untuk menepi untuk salat.

"Saya sudah sudah memeriksa daerah tersebut untuk memastikan di sana bersih untuk salat. Walaupun sopir itu bukan muslim, dia memahami situasi saya dan mau menunggu," kata Noor

Dalam kesempatan itu, Noor memastikan jika keputusannya untuk salat Ashar di pinggir jalan bukanlah untuk pamer semata.

"Saya tidak ada niatan untuk pamer. Tapi sebaliknya, saya khawatir karena waktu salat magrib hampir tiba," tegasnya.

Berbagai reaksi netizen dan kerabatnya menuai banyak pujian. "Adik n kakak sama je sifat.. Alhamdulillah.. mesti parents u guys very proud.. sy doakan semoga dipermudahkan segala urusan.. keep up ur good work..," tulis komentar @adamgiroud.