Partai Liberal mengatakan pihaknya membeli penyeimbang karbon untuk emisi gas rumah kaca yang disebabkan oleh penerbangan sang perdana menteri.

Wartawan Robert Fife mengatakan di Twitter bahwa ini bukan pertama kalinya pesawat kampanye mengalami kecelakaan di Kanada. Hal serupa ternyata terjadi juga pada ayah Trudeau, mantan Perdana Menteri Pierre Elliott Trudeau, 39 tahun yang lalu.

A bus rammed Pierre Trudeau’s campaign plane in 1980. The election he went on to win a majority government and defeated Joe Clark’s government. #elxn19 pic.twitter.com/kPwgJYVt7Z