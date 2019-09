MANILA – Seekor tokek mengganggu Presiden Filipina Rodrigo Duterte saat dia berpidato.

Dalam sebuah video terlihat Duterte yang sedang berpidato. Namun pidatonya terhenti karena ada gangguan suara tokek.

Kegigihan reptil menyuarakan suaranya menyebabkan tawa di tengah kerumunan sebagian besar tentara. Duterte pun melihat ke sisi kiri dan kanan untuk mencari sumber suara.

"Kau membawa tokek ke sini?" Dia bertanya pada petugas yang duduk di belakangnya yang disambut tawa hadirin.

WATCH: A gecko (tuko) sound temporarily distracts President Duterte in the middle of his speech in Jamindan, Capiz. | @djesguerraINQ pic.twitter.com/NjhZLvPhRA— Inquirer (@inquirerdotnet) September 19, 2019