NEW YORK – Aktivis perubahan iklim Greta Thunberg (16) mengecam para pemimpin yang menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengkhianati generasinya karena gagal mengatasi emisi gas rumah kaca.

Remaja Swedia itu dalam pidatonya sering mengulangi kata-kata "Berani-beraninya kalian".

Menjelang konferensi, PBB mengeluarkan rilis yang mengatakan 66 negara berjanji untuk mencapai netralitas karbon pada 2050 bersama dengan 10 wilayah, 102 kota, dan sejumlah bisnis.

"Right here, right now is where we draw the line. The world is waking up - and change is coming."



