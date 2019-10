HONG KONG - Veby Mega Indah, jurnalis Indonesia, mengalami kebuataan pada mata kanannya usai terkena tembakan polisi saat meliput demonstrasi di Hong Kong pada Minggu (29/9).

Jerome Taylor, jurnalis AFP di Hong Kong dalam Twitternya, Rabu (2/10/2019) menuliskan informasi kebutaan Veby dengan mencantumkan foto yang berisi keterangan dari Michael Vidler, pengacara Veby.

"Para dokter yang merawat Veby hari ini menginformasikan kepadanya bahwa cedera yang dialami akibat terkena tembakan polisi menyebabkan kebutaan permanen pada mata kanannya. Dia telah diinformasikan bahwa pupil matanya robek akibat kuatnya benturan. Persentase kerusakannya hanya dapat dinilai setelah operasi," tulis Vidler, menambahkan bahwa keluarga Veby sudah beada di Hong Kong.

Awful news.



Veby Indah, the journalist who was hit in the face on Sunday by a round fired by a Hong Kong police officer, is permanently blinded in her right eye.



Info via her lawyer Michael Vidler pic.twitter.com/fqiIRn8Pgo